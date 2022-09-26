Госдеп США: Мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России

Мир никогда не признает Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области российскими территориями. Такое заявление в интервью телеканалу CBS сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Украина, по его словам, "вправе вернуть" эти регионы.

"Они никогда не будут признаны таковыми (российскими. — Прим. Лайфа). У украинцев есть все права вернуть их", — сказал глава американского дипведомства.