Госдеп США: Мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России
Мир никогда не признает Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области российскими территориями. Такое заявление в интервью телеканалу CBS сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Украина, по его словам, "вправе вернуть" эти регионы.
"Они никогда не будут признаны таковыми (российскими. — Прим. Лайфа). У украинцев есть все права вернуть их", — сказал глава американского дипведомства.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.
ТАСС / AP / Andrew Harnik