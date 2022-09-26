Кандидата на пост премьера назовут после встречи лидеров правых с президентом Италии

Кандидат на пост нового премьер-министра Италии будет определён после встречи лидеров ведущих партий правоцентристской коалиции с президентом страны Серджо Маттареллой. Об этом заявил вице-президент и национальный координатор партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни.

"У нас нет предубеждений в отношении Джорджи Мелони, но решение [о том, чья кандидатура будет выдвинута на пост премьера Италии] будет принято после встречи Берлускони, Сальвини и Мелони с президентом республики, за которым останется последнее слово, потому что это предусматривает конституция", — приводит его слова информагентство Ansa.