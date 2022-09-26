Кандидата на пост премьера назовут после встречи лидеров правых с президентом Италии
Кандидат на пост нового премьер-министра Италии будет определён после встречи лидеров ведущих партий правоцентристской коалиции с президентом страны Серджо Маттареллой. Об этом заявил вице-президент и национальный координатор партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни.
"У нас нет предубеждений в отношении Джорджи Мелони, но решение [о том, чья кандидатура будет выдвинута на пост премьера Италии] будет принято после встречи Берлускони, Сальвини и Мелони с президентом республики, за которым останется последнее слово, потому что это предусматривает конституция", — приводит его слова информагентство Ansa.
Согласно предварительным данным МВД Италии, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные", уверенно побеждает на прошедших досрочных парламентских выборах и может набрать более 42% голосов избирателей. Ведущей политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (26%). На втором месте пока "Лига" Маттео Сальвини (8,5%), на третьем — партия Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия" (8%).
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