"Унизительно для Байдена": Глава Южной Кореи угодил в скандал из-за американских конгрессменов-"дебилов"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал законодателей США дебилами, это произошло после его разговора с американским коллегой Джо Байденом.

"Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в Конгрессе", — заявил Юн Сок Ёль своим помощникам на кадрах, которые опубликовал телеканал MBC.

Телеканал CNN предположил, что замечание южнокорейского лидера имеет отношение к обещанию Байдена пополнить бюджет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией на шесть миллиардов долларов. Для этого шага президенту США будет необходимо одобрение Конгресса.

Как отметил премьер Южной Кореи Хан Док Су, остаётся неясным, что именно подразумевал президент в своей речи. Он подчеркнул, что точную формулировку высказываний Сок Ёля не слышал никто, поэтому невозможно сделать выводы об обстоятельствах, в которых президент произнёс свои слова.

Скандал попытался прокомментировать и пресс-секретарь южнокорейского лидера Ким Ын Хе. Он заявил, что высказывание президента Южной Кореи не относилось к Соединённым Штатам. Многие люди, по его словам, элементарно "ослышались", когда смотрели трансляцию со случайно попавшими в кадр словами Сок Ёля.