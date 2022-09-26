Экономист раскрыл хитрости банкиров при открытии вкладов
Экономист Переславский предупредил о сложностях с обналичиванием вкладов с высоким процентом
Низкая финансовая грамотность клиентов вкупе с их желанием заработать повышенный процент часто становится причиной того, что в банках им подсовывают менее выгодные условия. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил представитель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Клиента, например, можно сбить с толку предложением по вкладу с более высоким процентом.
"Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три – пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)", — сказал специалист.
Инвестирование в закрытый ПИФ не гарантирует роста стоимости активов, а снять деньги можно только через определённый срок, пояснил Переславский. Он рекомендует внимательно знакомиться со всеми условиями договора и обращать особое внимание на мелкий шрифт. У менеджера, по словам эксперта, следует интересоваться, подпадает ли именно этот конкретный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.
Ранее Правительство России поддержало законопроект, который позволит банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, подготовившего документ.
Freepik