Экономист раскрыл хитрости банкиров при открытии вкладов

Низкая финансовая грамотность клиентов вкупе с их желанием заработать повышенный процент часто становится причиной того, что в банках им подсовывают менее выгодные условия. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил представитель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Клиента, например, можно сбить с толку предложением по вкладу с более высоким процентом.

"Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три – пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)", — сказал специалист.

Инвестирование в закрытый ПИФ не гарантирует роста стоимости активов, а снять деньги можно только через определённый срок, пояснил Переславский. Он рекомендует внимательно знакомиться со всеми условиями договора и обращать особое внимание на мелкий шрифт. У менеджера, по словам эксперта, следует интересоваться, подпадает ли именно этот конкретный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.