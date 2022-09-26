НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 03:14

Экономист раскрыл хитрости банкиров при открытии вкладов

Экономист Переславский предупредил о сложностях с обналичиванием вкладов с высоким процентом

Низкая финансовая грамотность клиентов вкупе с их желанием заработать повышенный процент часто становится причиной того, что в банках им подсовывают менее выгодные условия. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил представитель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Клиента, например, можно сбить с толку предложением по вкладу с более высоким процентом.

"Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три – пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)", — сказал специалист.

Инвестирование в закрытый ПИФ не гарантирует роста стоимости активов, а снять деньги можно только через определённый срок, пояснил Переславский. Он рекомендует внимательно знакомиться со всеми условиями договора и обращать особое внимание на мелкий шрифт. У менеджера, по словам эксперта, следует интересоваться, подпадает ли именно этот конкретный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.

Центробанк удивил экономистов: Почему так сильно снизили ключевую ставку и на чём это скажется

Центробанк удивил экономистов: Почему так сильно снизили ключевую ставку и на чём это скажется

Ранее Правительство России поддержало законопроект, который позволит банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, подготовившего документ.

Обложка ©

Freepik

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров