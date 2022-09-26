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26 сентября, 03:03

В Китае назвали последствия стремления Вашингтона расколоть Россию

Global Times: Попытки США расколоть Россию обернутся худшим сценарием конфликта на Украине

Попытки американских властей расколоть Россию и распространить своё влияние на евразийском пространстве обернутся наихудшим сценарием для вооружённого конфликта на Украине. Такую точку зрения высказали политические обозреватели китайской газеты Global Times.

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"Отдельные стратеги Соединённых Штатов действительно хотят расколоть РФ, чтобы устранить огромный риск, который, по их мнению, она представляет. Руководство Евросоюза в данном случае придерживается иной позиции, "стремясь лишь изменить Россию", — приводит издание заявление директора Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэя.

Опрошенные газетой китайские политологи полагают, что признаков снижения уровня эскалации конфликта между Москвой и Западом в обозримом будущем не предвидится, следует ожидать худшего сценария, поскольку "цель Вашингтона очевидна — сокрушить Россию".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. По его словам, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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