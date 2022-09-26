В Китае назвали последствия стремления Вашингтона расколоть Россию

Попытки американских властей расколоть Россию и распространить своё влияние на евразийском пространстве обернутся наихудшим сценарием для вооружённого конфликта на Украине. Такую точку зрения высказали политические обозреватели китайской газеты Global Times.

"Отдельные стратеги Соединённых Штатов действительно хотят расколоть РФ, чтобы устранить огромный риск, который, по их мнению, она представляет. Руководство Евросоюза в данном случае придерживается иной позиции, "стремясь лишь изменить Россию", — приводит издание заявление директора Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэя.

Опрошенные газетой китайские политологи полагают, что признаков снижения уровня эскалации конфликта между Москвой и Западом в обозримом будущем не предвидится, следует ожидать худшего сценария, поскольку "цель Вашингтона очевидна — сокрушить Россию".