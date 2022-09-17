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17 сентября, 12:07

Планы властей ФРГ экономить энергоносители могут рухнуть из-за упрямства немцев

WSJ: Немцы мешают властям Германии экономить газ и электроэнергию

Страны Евросоюза, стремясь избавиться от российской газовой зависимости, сокращают потребление голубого топлива и электроэнергии. А вот простые граждане не торопятся покорно следовать новым правилам властей, сообщается на сайте издания The Wall Street Journal.

"Между тем, в отличие от предприятий и бизнеса, простые граждане не торопятся снижать потребление газа и электричества, что может привести к серьёзным проблемам зимой", — говорится в материале.

К примеру, та же Германия в первом полугодии снизила объём потребления газа на 15%. Однако большая часть экономии пришлась именно на промышленность, которая сейчас несёт большие финансовые потери. В то же время простые немцы не спешат отказываться от комфорта и продолжают активно расходовать газ и свет, что идёт вразрез с политикой ФРГ. Сценарий рецессии в стране, по мнению аналитиков, с каждым днём становится всё реальнее.

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Ранее Германии предрекли "трагедию в пяти актах" из-за энергетического кризиса. Как пишет Der Spiegel, местные бизнесмены уже не скрывают своего страха из-за кризиса. И в первую очередь это предприятия, сильнее других зависящие от электроэнергии и газа.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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