Земан сожалеет о проигрыше социал-демократов на местных выборах

Левые партии тотально проиграли на выборах в местные органы власти в Чехии. Об этом заявил президент страны Милош Земан, отметив успех оппозиционных движений.

Ранее в Чехии прошли выборы в местные органы власти. Две некогда занимавшие серьёзные позиции в парламенте республики левые партии — социал-демократическая и коммунистическая — выступили на них весьма неудачно, получив считаное количество мандатов.

"Две левые партии на этих выборах тотально проиграли. Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым — ни в [политических] процессах 1950-х годов, ни с согласием с оккупацией [1968 года]", — сказал Земан в эфире CNN Prima News.

Президент признался, что социал-демократов ему жалко. Земан напомнил, что те на прошлых выборах в местные органы власти получили 5% голосов, а сейчас у них лишь 1%. По словам политика, когда он был лидером социал-демократов, эта партия за пять лет сделала скачок на выборах с 7 до 32%. Это крупная, "прекрасная партия", но у неё попросту неспособное руководство, подчеркнул Земан.

Оценивая в целом итоги выборов в местные органы власти, чешский лидер отметил успех оппозиционных движений ANO и "Свобода и прямая демократия". По его словам, объективным критерием является сравнение полученного числа мандатов.

В свою очередь, премьер-министр страны Петр Фиала, говоря о результатах выборов, сделал вывод, что они завершились в целом успешно для правящих сил. Укреплены позиции в городах и небольших населённых пунктах, а также удерживается первое место в Праге, Пльзене, Ческе-Будеёвице, констатировал он.

Добавим, что в проходившем параллельно первом туре перевыборов одной трети состава Сената (27 из 81) наибольшего успеха добилось движение ANO. Второй тур состоится 30 сентября и 1 октября. Все выборы в Чехии традиционно проходят в течение двух дней, пятницы и субботы.

Ранее Земан заявил, что Чехия должна принимать россиян, которые уклоняются от мобилизации и уезжают из страны.