Минск пообещал ответ на изъятие своего имущества Киевом

Минск при необходимости готов обратиться в суд для возврата отнятой на Украине собственности. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Как он сообщил, в СМИ появились сведения о том, что украинцы "конфисковали, национализировали собственность Беларуси и России где-то на миллиард долларов".

Согласно информации, которую привёл Макей, на Украине в настоящее время пребывает примерно семь тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму порядка 355 миллионов долларов. Есть там "ряд другого имущества", добавил белорусский министр.

"В зависимости от развития ситуации в будущем мы, естественно, будем учитывать это в нашей политике. Но это абсолютно недопустимо. И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции", — сказал Макей, передаёт РИА "Новости".

Он пояснил, что эти шаги будут предприняты при понимании, что они смогут принести определённые дивиденды. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что аналогичные действия будут совершены Минском, если подобные события станут происходить и в других странах. Республика не оставит это без ответа, заверил Макей.