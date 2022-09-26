МВД: Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии

Внеочередные выборы в парламент Италии завершились победой правоцентристской коалиции — как свидетельствуют официальные данные МВД страны, она получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства.

Коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в верхнюю палату парламента — Сенат. Эта статистика приводится после обработки более чем 90% бюллетеней. А на выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%.

Ведущая сила в победившей коалиции, партия "Братья Италии", набрала в Сенате 26,39%, ещё 26,44% — в Палате депутатов. Лидер организации Джорджа Мелони будет предложена, скорее всего, кандидатом на пост главы правительства. Формировать кабинет министров будут союзные партии "Лига" и "Вперёд, Италия" — они на выборах в Сенат набрали 9% и 8,23% голосов соответственно. Примерно такой же показатель у них на выборах в Палату депутатов.