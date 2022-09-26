МВД: Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии
Внеочередные выборы в парламент Италии завершились победой правоцентристской коалиции — как свидетельствуют официальные данные МВД страны, она получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства.
Коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в верхнюю палату парламента — Сенат. Эта статистика приводится после обработки более чем 90% бюллетеней. А на выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%.
Ведущая сила в победившей коалиции, партия "Братья Италии", набрала в Сенате 26,39%, ещё 26,44% — в Палате депутатов. Лидер организации Джорджа Мелони будет предложена, скорее всего, кандидатом на пост главы правительства. Формировать кабинет министров будут союзные партии "Лига" и "Вперёд, Италия" — они на выборах в Сенат набрали 9% и 8,23% голосов соответственно. Примерно такой же показатель у них на выборах в Палату депутатов.
Как сообщалось ранее, нынешний глава МИД Италии и лидер объединения "Гражданское обязательство" Луиджи Ди Майо уступает на выборах в Палату депутатов Италии. Политик терпит поражение в родном Неаполе. На момент, когда было подсчитано более половины бюллетеней из одномандатного округа, где он выставлял свою кандидатуру, Ди Майо получил почти вдвое меньше голосов, чем лидирующий кандидат от движения "Пять звёзд" экс-министр окружающей среды Италии Серджо Коста.
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