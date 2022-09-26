США будут поставлять Европе более миллиона баррелей нефти в день взамен сырья из России
Более миллиона баррелей нефти из Соединённых Штатов Америки будет ежедневно поставляться в Европу в качестве замены российского сырья. Как заявил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди, топливо из России должно будет "найти дом" где-то за пределами Великобритании, США и Евросоюза.
"Оно будет уходить всё дальше и дальше и находить другие рынки, при этом его придётся продавать со скидкой", — заявил Харди агентству Reuters в ходе Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции.
Ранее Лайф писал, что Европе грозит дефицит дизеля из-за вытеснения с рынка России и эмбарго на нефть. Испанские СМИ подчёркивают, что стоимость сырья выросла, но есть и другие факторы, усугубляющие ситуацию. Например, Европа не может найти альтернативных поставщиков дизеля для таких объёмов, а большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов и вовсе закрылась из-за снижения прибыльности.
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