США будут поставлять Европе более миллиона баррелей нефти в день взамен сырья из России

Более миллиона баррелей нефти из Соединённых Штатов Америки будет ежедневно поставляться в Европу в качестве замены российского сырья. Как заявил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди, топливо из России должно будет "найти дом" где-то за пределами Великобритании, США и Евросоюза.

"Оно будет уходить всё дальше и дальше и находить другие рынки, при этом его придётся продавать со скидкой", — заявил Харди агентству Reuters в ходе Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции.