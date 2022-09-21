Европе грозит дефицит дизеля из-за вытеснения с рынка России и эмбарго на нефть

На европейском рынке может исчезнуть дизельное топливо из-за отказа от российской нефти, предупреждает испанская El Pais. Автор публикации Игнасио Фариса отмечает, что стоимость сырья выросла, но есть и другие факторы, усугубляющие ситуацию.

"Европа — чистый экспортёр бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведёт к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти", — поясняет обозреватель.

Европа не может найти альтернативных поставщиков дизеля для таких объёмов, а большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов и вовсе закрылась из-за снижения прибыльности, указывается в статье. При этом выросло число электромобилей, что повысило спрос на дизель, поясняет Фариса. А найти замену России на этом рынке очень трудно, резюмирует он.