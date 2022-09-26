Появилось видео с моментом задержания устроившего стрельбу в военкомате призывника

Появилось видео с моментом задержания мужчины, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска. Как сообщалось ранее, стрелявший — некий безработный 25-летний Руслан З.

Устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска оперативно задержали правоохранители. Видео © t.me / SHOT

На ЧП оперативно отреагировали местные власти. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что задержанный понесёт наказание. По его словам военком Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

"В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", — написал он в телеграм-канале.