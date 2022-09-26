Мобилизованным россиянам предоставили льготы на ряд услуг

Подпавшие под мобилизацию россияне получили дополнительные льготы. Призванных граждан освободили от оплаты некоторых услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, пишет РБК со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.

"Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", — отмечается в сообщении ФНП.

Так, льготы распространяются на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей, а также ряд других.