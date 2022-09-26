Мобилизованным россиянам предоставили льготы на ряд услуг
РБК: Мобилизованные россияне получили льготы на нотариальные услуги
Подпавшие под мобилизацию россияне получили дополнительные льготы. Призванных граждан освободили от оплаты некоторых услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, пишет РБК со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.
"Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", — отмечается в сообщении ФНП.
Так, льготы распространяются на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей, а также ряд других.
Кроме того, в регионах предлагается организовать "дежурные нотариальные конторы", которые будут работать в субботу, воскресенье и праздничные дни. При этом уточняется, что перечень таких организаций будет определяться нотариальной палатой каждого российского субъекта.
Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.
ТАСС / Кирилл Кухмарь