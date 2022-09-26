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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 06:36
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Мобилизованным россиянам предоставили льготы на ряд услуг

РБК: Мобилизованные россияне получили льготы на нотариальные услуги

Подпавшие под мобилизацию россияне получили дополнительные льготы. Призванных граждан освободили от оплаты некоторых услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, пишет РБК со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.

"Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата", — отмечается в сообщении ФНП.

Так, льготы распространяются на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей, а также ряд других.

Кроме того, в регионах предлагается организовать "дежурные нотариальные конторы", которые будут работать в субботу, воскресенье и праздничные дни. При этом уточняется, что перечень таких организаций будет определяться нотариальной палатой каждого российского субъекта.

Что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке
Что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке

Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Николь Вербер
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