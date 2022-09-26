Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов впервые с 14 января
Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 1%, цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 14 января. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Так, в 9:13 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов Brent опустилась на 1,22%, до 83,99 доллара за баррель, а цена ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 1,22%, до 77,78 доллара.
Кстати, ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о факторах, влияющих на стоимость нефти. По мнению эксперта, сегодня на её цену влияют два фактора: спекулятивный и фундаментальный. При этом новости о снятии санкций с Ирана как раз относятся к первой группе, отметил аналитик.
Freepik