Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов впервые с 14 января

Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до более чем 1%, цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 14 января. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Так, в 9:13 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов Brent опустилась на 1,22%, до 83,99 доллара за баррель, а цена ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 1,22%, до 77,78 доллара.