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26 сентября, 07:25
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Стрельба произошла в школе в Ижевске

<p>Обстановка у школы в Ижевске, где произошла стрельба. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/38449?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обстановка у школы в Ижевске, где произошла стрельба. Фото © Mash

В школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, сообщает Mash. По предварительным данным, внутри учреждения есть раненый. При этом телеканал "Звезда" утверждает о трёх пострадавших.

Обстановка у школы в Ижевске, где произошла стрельба. Фото © Mash

Обстановка у школы в Ижевске, где произошла стрельба. Фото © Mash

Сейчас учеников и учителей экстренно эвакуируют из здания. На место приехали полицейские, Росгвардия и скорая помощь.

В Усть-Илимске призывник открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома

В Усть-Илимске призывник открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома

А ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина распугал детей стрельбой во дворе и ранил одного человека. Дебошир был сильно пьян, ругался матом, палил из пистолета и разгуливал с оружием. Соседи вызвали полицию, вместе с ними приехали медики. Оказалось, что неадекват ранил 38-летнего мужчину, у него поверхностная травма уха. Правоохранители задержали 46-летнего стрелка и изъяли зарегистрированный травматический пистолет.

Александра Вишнякова

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