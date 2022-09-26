Стрельба произошла в школе в Ижевске

В школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, сообщает Mash. По предварительным данным, внутри учреждения есть раненый. При этом телеканал "Звезда" утверждает о трёх пострадавших.

Сейчас учеников и учителей экстренно эвакуируют из здания. На место приехали полицейские, Росгвардия и скорая помощь.

А ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина распугал детей стрельбой во дворе и ранил одного человека. Дебошир был сильно пьян, ругался матом, палил из пистолета и разгуливал с оружием. Соседи вызвали полицию, вместе с ними приехали медики. Оказалось, что неадекват ранил 38-летнего мужчину, у него поверхностная травма уха. Правоохранители задержали 46-летнего стрелка и изъяли зарегистрированный травматический пистолет.