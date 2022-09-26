"Весь класс сидит и плачет": Опубликовано видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба

Ученики школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба, забаррикадировались в классах. Одна из школьниц рассказала, что они находятся в лаборантской вместе с учительницей.

"Мы сидим в классе биологии. Перешли из класса в лаборантскую. Весь класс сидит и плачет. Нам ничего не говорят. Очень страшно", — рассказала девочка изданию Readovka.