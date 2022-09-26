"Весь класс сидит и плачет": Опубликовано видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба
Readovka публикует видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба
Кадры из класса ижевской школы, где произошла стрельба. Фото © Телеграм-канал Readovka
Ученики школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба, забаррикадировались в классах. Одна из школьниц рассказала, что они находятся в лаборантской вместе с учительницей.
Видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба. Видео © Телеграм-канал Readovka
"Мы сидим в классе биологии. Перешли из класса в лаборантскую. Весь класс сидит и плачет. Нам ничего не говорят. Очень страшно", — рассказала девочка изданию Readovka.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, официального подтверждения пока нет. По данным "Рен ТВ", в результате нападения неизвестного убит охранник и ранено пятеро детей.