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26 сентября, 07:42

"Весь класс сидит и плачет": Опубликовано видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба

Readovka публикует видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба

<p>Кадры из класса ижевской школы, где произошла стрельба. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/readovkanews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Readovka</a></p>

Кадры из класса ижевской школы, где произошла стрельба. Фото © Телеграм-канал Readovka

Ученики школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба, забаррикадировались в классах. Одна из школьниц рассказала, что они находятся в лаборантской вместе с учительницей.

Видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба. Видео © Телеграм-канал Readovka

"Мы сидим в классе биологии. Перешли из класса в лаборантскую. Весь класс сидит и плачет. Нам ничего не говорят. Очень страшно", — рассказала девочка изданию Readovka.

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Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, официального подтверждения пока нет. По данным "Рен ТВ", в результате нападения неизвестного убит охранник и ранено пятеро детей.

Александра Вишнякова

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