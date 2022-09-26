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26 сентября, 07:34

МИД Казахстана озвучил позицию по референдумам в Донбассе

Казахстан озвучил позицию по референдумам, напомнив о принципах территориальной целостности

Власти Казахстана будут исходить из принципов территориальной целостности государств и их суверенного равенства. Об этом РИА "Новости" заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, говоря о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.

Он напомнил о позиции президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который "чётко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права", в основе которого лежит Устав ООН.

"В уставе говорится об ответственности государств – членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога", — указал Смадияров.

Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе

Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Вчера стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%.

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Wikipedia

Оксана Попова

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