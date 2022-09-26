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26 сентября, 08:03

Не менее девяти учеников пострадали при стрельбе в ижевской школе

<p>Ученики делали баррикады из стульев и парт, спасаясь от стрелка в классе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/38453" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Ученики делали баррикады из стульев и парт, спасаясь от стрелка в классе. Обложка © t.me / Mash

По меньшей мере девять человек пострадало в результате стрельбы в ижевской школе, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее сообщалось о пяти потерпевших.

Шесть семилетних школьников сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, а у четырёх — средние. Некоторые из них получили огнестрельные ранения. Другие — переломы после прыжков, ведь шокированные дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей школы.

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, официального подтверждения пока нет. По данным "Рен ТВ", в результате нападения неизвестного убит охранник.

"Весь класс сидит и плачет": Опубликовано видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба

"Весь класс сидит и плачет": Опубликовано видео из класса ижевской школы, где произошла стрельба

Оксана Попова

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