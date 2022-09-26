Не менее девяти учеников пострадали при стрельбе в ижевской школе

По меньшей мере девять человек пострадало в результате стрельбы в ижевской школе, сообщает телеграм-канал Mash . Ранее сообщалось о пяти потерпевших.

Шесть семилетних школьников сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, а у четырёх — средние. Некоторые из них получили огнестрельные ранения. Другие — переломы после прыжков, ведь шокированные дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей школы.