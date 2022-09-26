Не менее девяти учеников пострадали при стрельбе в ижевской школе
Ученики делали баррикады из стульев и парт, спасаясь от стрелка в классе. Обложка © t.me / Mash
По меньшей мере девять человек пострадало в результате стрельбы в ижевской школе, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее сообщалось о пяти потерпевших.
Шесть семилетних школьников сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, а у четырёх — средние. Некоторые из них получили огнестрельные ранения. Другие — переломы после прыжков, ведь шокированные дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей школы.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, официального подтверждения пока нет. По данным "Рен ТВ", в результате нападения неизвестного убит охранник.