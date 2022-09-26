Лайф публикует видео эвакуации детей из школы Ижевска, где произошла стрельба
Появились кадры эвакуации детей из здания школы в Ижевске, где неизвестный открыл стрельбу. На видео дети выбегают из учреждения, рядом стоят автомобили спецслужб, слышны звуки сирен. В МВД Удмуртии подтвердили факт стрельбы и уточнили, что число пострадавших выясняется.
Кадры эвакуации из школы в Ижевске, где была стрельба. Видео © LIFE
"Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", — рассказали в ведомстве.
По словам губернатора Удмуртской Республики Александра Бречалова, к школе стянуты все силы и средства спецслужб. На месте работает скорая помощь. "Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всём, что происходит", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Предварительно, в результате нападения неизвестного убит охранник и ранено пятеро детей.
© LIFE