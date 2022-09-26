Разъяснён порядок действий для мобилизованного гражданина и его работодателя

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ответил на самые распространённые вопросы о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Разъяснения опубликовала в понедельник пресс-служба ведомства.

Нужно ли приносить повестку работодателю?

Да. Для приостановки трудового договора Минтруд рекомендует работнику предоставить работодателю копию повестки из военкомата.

Как работодатель приостанавливает трудовой договор?

Схема, описанная Котяковым, следующая: работодатель издаёт приказ о приостановлении трудового договора, на его основе бухгалтерия производит расчёт сотрудника, то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но ещё не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

Нужно ли дополнительное соглашение помимо приказа работодателя?

В ведомстве заверили, что не нужно, достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки.

Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации?

Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

Работникам на испытательном сроке приостановят трудовой договор?

Если работник сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации его трудовой договор также будет приостановлен.

Мобилизованным работникам с уведомлением о сокращении трудовой договор приостановят?

Да. В случае если работник уже получил уведомление о сокращении, но ещё продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также будет приостановлен.

Будет ли период приостановки договора включён в трудовой стаж?

Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж.

Какие выплаты работодатель обязан произвести в связи с мобилизацией работника?