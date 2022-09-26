Лайф публикует видео первых минут после стрельбы в школе в Ижевске
Возле школы в Ижевске, где сегодня произошла стрельба, собралось множество людей. Обеспокоенные родители учеников пытаются прорваться к зданию, а спасатели занимаются эвакуацией пострадавших. Первые минуты после трагедии опубликовал телеграм-канал SHOT.
Первые минуты после трагедии. На месте работают сотрудники экстренных служб. Видео © t.me / SHOT
На кадрах — первые минуты после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу в учебном заведении: спасатели эвакуируют раненых школьников, а родители выстроились на улице, чтобы поскорее увидеть своих детей. Многие из них пытаются подбежать к школе, слышны крики и плач. Силовики выставляют оцепление.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения. В СК России сообщили, что в результате трагедии погибло по меньшей мере девять человек.
t.me / SHOT