НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 08:49
4599

Лайф публикует видео первых минут после стрельбы в школе в Ижевске

Возле школы в Ижевске, где сегодня произошла стрельба, собралось множество людей. Обеспокоенные родители учеников пытаются прорваться к зданию, а спасатели занимаются эвакуацией пострадавших. Первые минуты после трагедии опубликовал телеграм-канал SHOT.

Первые минуты после трагедии. На месте работают сотрудники экстренных служб. Видео © t.me / SHOT

На кадрах — первые минуты после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу в учебном заведении: спасатели эвакуируют раненых школьников, а родители выстроились на улице, чтобы поскорее увидеть своих детей. Многие из них пытаются подбежать к школе, слышны крики и плач. Силовики выставляют оцепление.

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения. В СК России сообщили, что в результате трагедии погибло по меньшей мере девять человек.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров