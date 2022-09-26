Лайф публикует видео первых минут после стрельбы в школе в Ижевске

Возле школы в Ижевске, где сегодня произошла стрельба, собралось множество людей. Обеспокоенные родители учеников пытаются прорваться к зданию, а спасатели занимаются эвакуацией пострадавших. Первые минуты после трагедии опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах — первые минуты после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу в учебном заведении: спасатели эвакуируют раненых школьников, а родители выстроились на улице, чтобы поскорее увидеть своих детей. Многие из них пытаются подбежать к школе, слышны крики и плач. Силовики выставляют оцепление.