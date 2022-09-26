"Мнений очень много": Лучший лыжник Норвегии отреагировал на возможное возвращение россиян
Норвежский лыжник Клебо: Нужно дождаться решения FIS об участии россиян в соревнованиях
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо считает, что в вопросе возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования нужно занять выжидательную позицию. Об этом сообщает Dagbladet.
"По этому вопросу существует очень много различных мнений. Нужно обязательно дать всем высказаться. Остаётся только ждать окончательного решения FIS. Ранее я неоднократно высказывал свою позицию, но сейчас готов согласиться с любым развитием событий", — сказал Клебо.
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На прошлой неделе генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе на Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года. Окончательное решение должно быть принято в конце октября.
В прошлом сезоне Йоханнес Клебо выиграл два золота на Играх в Пекине (в личном и командном спринте), став пятикратным олимпийским чемпионом. Также он второй раз выиграл многодневку "Тур де ски" и третий раз в карьере стал победителем общего зачёта Кубка мира. В последнее время норвежец не раз высказывался в поддержку отстранения российских лыжников.
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