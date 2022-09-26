"Мнений очень много": Лучший лыжник Норвегии отреагировал на возможное возвращение россиян

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо считает, что в вопросе возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования нужно занять выжидательную позицию. Об этом сообщает Dagbladet.

"По этому вопросу существует очень много различных мнений. Нужно обязательно дать всем высказаться. Остаётся только ждать окончательного решения FIS. Ранее я неоднократно высказывал свою позицию, но сейчас готов согласиться с любым развитием событий", — сказал Клебо.

В прошлом сезоне Йоханнес Клебо выиграл два золота на Играх в Пекине (в личном и командном спринте), став пятикратным олимпийским чемпионом. Также он второй раз выиграл многодневку "Тур де ски" и третий раз в карьере стал победителем общего зачёта Кубка мира. В последнее время норвежец не раз высказывался в поддержку отстранения российских лыжников.