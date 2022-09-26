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26 сентября, 09:25

Сенатор Цеков предложил запретить россиянам призывного возраста выезжать за границу

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости" предложил запретить гражданам РФ призывного возраста выезжать за пределы страны.

"Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", — заявил Цеков.

При этом такая мера должна касаться не всех, уверяет сенатор. Выезд из России можно разрешить по медицинским показаниям, а также гражданам, негодным к военной службе.

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Ранее Лайф сообщал, что с 26 сентября свои границы для россиян с шенгенскими визами закрыла Польша. В частности, ограничение распространяется на путешествия в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.

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Шамиль Гаджиев

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