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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 09:14
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Иностранный легион лишился около ста бойцов в Святогорске ДНР

ВКС России уничтожили до 100 боевиков Иностранного легиона и нацформирований

В ходе спецоперации воздушно-космические силы страны уничтожили около ста боевиков Иностранного легиона и подразделений нацформирований в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации Иностранного легиона и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до ста боевиков", — сказал генерал-лейтенант.

Российские военные за сутки уничтожили семь артиллерийских взводов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили семь артиллерийских взводов ВСУ

Также Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 30 бойцов и пять единиц техники украинских военных в Херсонской области. Кроме того, в общей сложности за сутки на Николаевско-Криворожском направлении более 110 солдат Незалежной убиты и ранены, а также ликвидировано 13 единиц военной техники.


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Минобороны РФ

Оксана Попова
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