В ходе спецоперации воздушно-космические силы страны уничтожили около ста боевиков Иностранного легиона и подразделений нацформирований в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации Иностранного легиона и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до ста боевиков", — сказал генерал-лейтенант.

Также Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 30 бойцов и пять единиц техники украинских военных в Херсонской области. Кроме того, в общей сложности за сутки на Николаевско-Криворожском направлении более 110 солдат Незалежной убиты и ранены, а также ликвидировано 13 единиц военной техники.



