Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об очередных потерях ВСУ. На этот раз Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать свыше 120 украинских боевиков в Харьковской области.

"В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить 15 единиц военной техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.