ВСУ потеряли более 120 бойцов в результате удара ВС РФ под Харьковом
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об очередных потерях ВСУ. На этот раз Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать свыше 120 украинских боевиков в Харьковской области.
"В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить 15 единиц военной техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.
А ранее российские военные уничтожили семь артиллерийских взводов на огневых позициях трёх бригад украинской армии и подразделений территориальной обороны. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, они были ликвидированы в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.
ТАСС / Минобороны РФ