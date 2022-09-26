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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 09:11
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ВСУ потеряли более 120 бойцов в результате удара ВС РФ под Харьковом

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об очередных потерях ВСУ. На этот раз Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать свыше 120 украинских боевиков в Харьковской области.

"В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить 15 единиц военной техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

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А ранее российские военные уничтожили семь артиллерийских взводов на огневых позициях трёх бригад украинской армии и подразделений территориальной обороны. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, они были ликвидированы в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

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ТАСС / Минобороны РФ

Николь Вербер
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