ВС РФ уничтожили до 50 военных и более 2 тысяч снарядов ВСУ под Николаевом
Вооружённые силы РФ уничтожили до 50 военных ВСУ и более двух тысяч артиллерийских снарядов в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", — сказал он.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки ликвидировали пять украинских пунктов управления под Харьковом, в ДНР, Запорожье и под Херсоном.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ