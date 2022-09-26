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26 сентября, 09:08

ВС РФ уничтожили до 50 военных и более 2 тысяч снарядов ВСУ под Николаевом

Вооружённые силы РФ уничтожили до 50 военных ВСУ и более двух тысяч артиллерийских снарядов в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", — сказал он.

ВС РФ уничтожили норвежскую РЛС контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили норвежскую РЛС контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки ликвидировали пять украинских пунктов управления под Харьковом, в ДНР, Запорожье и под Херсоном.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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