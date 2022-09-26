Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и 19 снарядов HIMARS и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 13 беспилотников над населёнными пунктами Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", — добавил представитель военного ведомства.