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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 09:07

Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и 19 снарядов HIMARS и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 13 беспилотников над населёнными пунктами Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", — добавил представитель военного ведомства.

Бойцы ДНР показали сбитый беспилотник "Фурия", корректировавший огонь ВСУ по рынку Донецка
Бойцы ДНР показали сбитый беспилотник "Фурия", корректировавший огонь ВСУ по рынку Донецка

Напомним, что 20 сентября Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за время специальной военной операции сбили более двух тысяч украинских беспилотников.

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ТАСС / AP / Ariel Schalit

Алексей Берковиц
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