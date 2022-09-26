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Опубликовано 26 сентября 2022, 08:17

Участвующим в спецоперации гражданам Молдавии пригрозили лишением гражданства

Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, которые будут воевать на стороне России

Жителям Молдавии, которые приняли решение участвовать в спецоперации на стороне России, пригрозили лишением гражданства. Предупреждение озвучила на брифинге президент республики Майя Санду.

"Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наёмниками", — заявила она и добавила, что Кишинёв попросит РФ не набирать в армию граждан Молдавии.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине за получение российского паспорта планируют давать до 15 лет тюрьмы. Как сообщила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук, правительство уже согласовало соответствующий законопроект. По её словам, в международном праве нет адекватных норм для противодействия незаконной "российской паспортизации" на территории Украины.

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Unsplash

Оксана Попова
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