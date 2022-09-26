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26 сентября, 08:16

Александрова и Самсонова установили личные рекорды в рейтинге WTA после побед на турнирах

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова установили личные рекорды в обновлённом рейтинге WTA, опубликованном на сайте организации.

Александрова после победы на турнире Hana Bank Korea Open в Сеуле переместилась с 24-й на 21-ю позицию. Самсонова, первенствовавшая на соревнованиях Toray Pan Pacific Open Tennis в Токио, поднялась с 30-й строчки на 23-ю.

Два титула за день: Российские теннисистки победили на турнирах в Токио и Сеуле

Два титула за день: Российские теннисистки победили на турнирах в Токио и Сеуле

Лидерство в рейтинге сохранила чемпионка "Ролан Гаррос" и US Open нынешнего сезона Ига Свёнтек из Польши. Второй идёт Онс Жабер из Туниса, третьей — испанка Паула Бадоса.

Первая ракетка России Дарья Касаткина по-прежнему занимает 11-е место в рейтинге WTA. Вероника Кудерметова — 13-я.

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WTA

Роман Фейгин

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