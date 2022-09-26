Александрова и Самсонова установили личные рекорды в рейтинге WTA после побед на турнирах

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова установили личные рекорды в обновлённом рейтинге WTA, опубликованном на сайте организации.

Александрова после победы на турнире Hana Bank Korea Open в Сеуле переместилась с 24-й на 21-ю позицию. Самсонова, первенствовавшая на соревнованиях Toray Pan Pacific Open Tennis в Токио, поднялась с 30-й строчки на 23-ю.