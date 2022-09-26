Мобилизованным россиянам рассказали, можно ли брать в часть деньги
"Объясняем.рф" уточнил, можно ли военным брать в часть деньги
Портал "Объясняем.рф" разъяснил, что могут взять с собой в воинскую часть российские военнослужащие. Помимо прочих необходимых вещей также можно брать и деньги.
"Можно", — ответили на соответствующий вопрос на запущенном правительством портале.
Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
ТАСС / Минобороны РФ