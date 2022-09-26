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26 сентября, 08:16

Мобилизованным россиянам рассказали, можно ли брать в часть деньги

"Объясняем.рф" уточнил, можно ли военным брать в часть деньги

Портал "Объясняем.рф" разъяснил, что могут взять с собой в воинскую часть российские военнослужащие. Помимо прочих необходимых вещей также можно брать и деньги.

"Можно", — ответили на соответствующий вопрос на запущенном правительством портале.

"Объясняем.рф" сообщил, где резервисту узнать о брони

"Объясняем.рф" сообщил, где резервисту узнать о брони

Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.

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ТАСС / Минобороны РФ

Николь Вербер

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