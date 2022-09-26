Российская авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки ликвидировали пять украинских пунктов управления под Харьковом, в ДНР, Запорожье и под Херсоном. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах н.п. Купянск в Харьковской области, Щурово, Кирово в ДНР, Камышеваха в Запорожской области и Высокополье в Херсонской области, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163 районах", — заявил Конашенков.