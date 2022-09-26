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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 09:14
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Российские войска нанесли удар по бригаде ВСУ во время совещания командования

Российские военные нанесли удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время совещания командования. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате было уничтожено 25 украинских военнослужащих, а более 40 получили ранения.

"Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведено из строя восемь единиц специальной военной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.

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А ранее российские военные уничтожили семь артиллерийских взводов на огневых позициях трёх бригад украинской армии и подразделений территориальной обороны.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Алексей Берковиц
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