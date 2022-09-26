Российские войска нанесли удар по бригаде ВСУ во время совещания командования

Российские военные нанесли удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время совещания командования. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате было уничтожено 25 украинских военнослужащих, а более 40 получили ранения.