Российские войска нанесли удар по бригаде ВСУ во время совещания командования
Российские военные нанесли удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время совещания командования. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате было уничтожено 25 украинских военнослужащих, а более 40 получили ранения.
"Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведено из строя восемь единиц специальной военной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.
А ранее российские военные уничтожили семь артиллерийских взводов на огневых позициях трёх бригад украинской армии и подразделений территориальной обороны.
ТАСС / Вадим Савицкий