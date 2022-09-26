Минобороны РФ: ВСУ выпустили 25 снарядов по дачному посёлку вблизи ЗАЭС

ВСУ выпустили 25 снарядов по дачному посёлку Волна, расположенному рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного посёлка Волна, расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области", — уточнил он.

Конашенков добавил, что российская артиллерия открыла ответный огонь и подавила позиции противника. Радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме, подчеркнул он.