ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 09:15

Минобороны РФ: ВСУ выпустили 25 снарядов по дачному посёлку вблизи ЗАЭС

ВСУ выпустили 25 снарядов по дачному посёлку Волна, расположенному рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного посёлка Волна, расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области", уточнил он.

Конашенков добавил, что российская артиллерия открыла ответный огонь и подавила позиции противника. Радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме, подчеркнул он.

ВС РФ уничтожили до 50 военных и более 2 тысяч снарядов ВСУ под Николаевом
ВС РФ уничтожили до 50 военных и более 2 тысяч снарядов ВСУ под Николаевом

Как сообщалось, ВС РФ удалось ликвидировать свыше 120 украинских боевиков в Харьковской области. Удар был нанесён по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar