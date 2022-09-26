Россиянам рассказали, могут ли уволить сотрудника с часто болеющим ребёнком

Может ли организация уволить сотрудника с часто болеющим ребёнком, в беседе с Лайфом объяснила эксперт Валерия Коновалова. По её словам, это одна из самых распространённых проблемных ситуаций в трудовых отношениях.

Она уточнила, что Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 81) содержит исчерпывающий перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя, в который не входит частое пребывание на больничном из-за ребёнка. Так, запрет на увольнение по общему правилу действует в отношении женщин с ребёнком до трёх лет, одиноких матерей с ребёнком до 14 лет или ребёнком-инвалидом до 18 лет, а также других лиц, воспитывающих такие категории детей без матери.

Причём эти ограничения на увольнение не действуют, например, в случае ликвидации организации или прекращения деятельности ИП (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); неоднократного неисполнения трудовых обязанностей при наличии непогашенного взыскания (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) и прочих ситуациях.

"Таким образом, увольнение на основании "частых больничных на ребёнка" однозначно является незаконным. Формулировка "частые больничные" не правовая и законодательством не закреплена, в приказе основанием для увольнения она служить не может. Женщинам с детьми следует уходить на больничный, даже если работодатель обещает быть лояльным и закрыть глаза на инцидент", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Однако ответственным сотрудникам следует осознавать и проблемы работодателя, ведь систематически уходящие на больничный люди нередко могут выполнять свои должностные обязанности неполноценно. Кстати, бывают ситуации, когда сотрудник предоставляет работодателю поддельный больничный лист. Вот тогда к нему можно применить дисциплинарное взыскание (уволить по статье), уточнила эксперт.

Она также добавила, что в рамках закона проблему можно решить путём перевода сотрудника с часто болеющим ребёнком на неполный рабочий день либо на удалённую работу (если позволяет производственный процесс, а обе стороны не возражают). Кстати, как вариант: при возможности папа или бабушка могут уходить на больничный по очерёдности с работающей мамой, в результате чего ей придётся не так часто покидать рабочее место. Оформить больничный лист и получать пособие по уходу за ребёнком может любой другой член семьи, уточнила наша собеседница.

При этом бывает, что в компании нарочно создаются неблагоприятные условия труда (необоснованные замечания или лишение премии), из-за которых работнику невольно приходится решиться на увольнение. Однако эксперт напомнила, что все незаконные действия можно оспорить в суде.

Кстати, hh в 2022-м провёл анонимный опрос, согласно которому 29% россиян сталкивались со случаями злоупотребления больничными среди своих подчинённых. 24% назвали частые больничные поводом для увольнения, а 54% убеждены, что выгонять с работы за подобное просто недопустимо.