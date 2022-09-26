Песков ответил на вопрос о закрытии границ и военном положении
Песков: Решения о закрытии границ или военном положении в регионах не принималось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти пока не принимали решения о закрытии границ и введении военного положения в приграничных регионах страны.
"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений не принято", — заявил представитель Кремля.
Также Дмитрий Песков отказался подтверждать ранее распространённую информацию о том, что Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию 30 сентября.
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