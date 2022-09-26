Песков ответил на вопрос о закрытии границ и военном положении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти пока не принимали решения о закрытии границ и введении военного положения в приграничных регионах страны.

"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений не принято", — заявил представитель Кремля.