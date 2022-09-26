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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 10:36
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Песков ответил на вопрос о закрытии границ и военном положении

Песков: Решения о закрытии границ или военном положении в регионах не принималось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти пока не принимали решения о закрытии границ и введении военного положения в приграничных регионах страны.

"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений не принято", заявил представитель Кремля.

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Также Дмитрий Песков отказался подтверждать ранее распространённую информацию о том, что Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию 30 сентября.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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