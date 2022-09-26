Путин освободил от обязанностей постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов освобождён от должности по указу президента РФ Владимира Путина, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе", — написано в документе.