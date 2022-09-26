Путин освободил от обязанностей постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов освобождён от должности по указу президента РФ Владимира Путина, сообщается на официальном портале правовой информации.
"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе", — написано в документе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен на должность заместителя министра обороны России, курирующего тыловое обеспечение. До этого пост занимал Дмитрий Булгаков.
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ТАСС / Сергей Бобылев