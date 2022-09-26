Глава Удмуртии: Устроивший стрельбу в школе Ижевска покончил с собой
Преступник, открывший стрельбу в школе Ижевска, по предварительной информации, покончил с собой. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Видео © t.me / brechalov
"Человек проник в школу, убил охранника, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам он застрелился", — пояснил губернатор в телеграм-канале.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах, тем не менее, по предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие, однако их число пока не уточняется официально. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы.
t.me / brechalov