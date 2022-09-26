Глава Удмуртии: Устроивший стрельбу в школе Ижевска покончил с собой

Преступник, открывший стрельбу в школе Ижевска, по предварительной информации, покончил с собой. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Человек проник в школу, убил охранника, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам он застрелился", — пояснил губернатор в телеграм-канале.