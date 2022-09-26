НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 08:22
6074

Глава Удмуртии: Устроивший стрельбу в школе Ижевска покончил с собой

Преступник, открывший стрельбу в школе Ижевска, по предварительной информации, покончил с собой. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Видео © t.me / brechalov

"Человек проник в школу, убил охранника, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам он застрелился", пояснил губернатор в телеграм-канале.

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Ученица ижевской школы, где произошла стрельба: Девочки плачут, говорят, там лестница в крови

Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах, тем не менее, по предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие, однако их число пока не уточняется официально. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы.

Обложка ©

t.me / brechalov

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров