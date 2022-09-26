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26 сентября, 10:40

Кремль рассчитывает на быстрое устранение ошибок при проведении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что Кремль рассчитывает на устранение всех ошибок при проведении частичной мобилизации в ускоренном темпе.

По словам представителя главы государства, действительно есть случаи, когда нарушается указ президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации.

"Эти случаи несоответствия [мобилизованных] нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", — заявил Песков.

Разъяснён порядок действий для мобилизованного гражданина и его работодателя

Разъяснён порядок действий для мобилизованного гражданина и его работодателя

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Александр Юнашев

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