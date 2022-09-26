Кремль рассчитывает на быстрое устранение ошибок при проведении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что Кремль рассчитывает на устранение всех ошибок при проведении частичной мобилизации в ускоренном темпе.

По словам представителя главы государства, действительно есть случаи, когда нарушается указ президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации.