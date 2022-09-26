Песков не в курсе, будет ли Кремль использовать бронь в случае мобилизации его сотрудников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, будет ли Администрация Президента использовать бронь, если её сотрудники получат повестки в рамках частичной мобилизации. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сообщил, что ему нужно уточнить этот момент.