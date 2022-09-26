Песков не в курсе, будет ли Кремль использовать бронь в случае мобилизации его сотрудников
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, будет ли Администрация Президента использовать бронь, если её сотрудники получат повестки в рамках частичной мобилизации. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сообщил, что ему нужно уточнить этот момент.
"Про бронь мне надо уточнить", — сказал пресс-секретарь президента.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.
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