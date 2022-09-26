Индекс Мосбиржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов

С началом сегодняшних торгов индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По показателям на 12:54 по московскому времени, индекс снижался на 9,2% — до 1897,65 пункта. К 12:58 он уже находился на отметке 1895,23 пункта (-9,31%). При этом долларовый индекс РТС опускался на 9,44% — до 1034,02 пункта.