В Минске ответили на вопрос о размещении военных баз РФ на территории Белоруссии

Белоруссия не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Однако, говоря об усилении присутствия НАТО на границах Белоруссии, министр не исключил их появление в будущем. По его словам, подобные разговоры ведутся уже давно и неизвестно, что будет завтра, ситуация непредсказуема, как и поведение партнёров.

"На данный момент с учётом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских, военных баз на территории Белоруссии", — добавил министр, чьи слова приводит РИА "Новости".

При этом он назвал достаточным размещение соответствующей техники в Смоленской области или где-то ещё, что, может быть, будет "даже более эффективно смотреться". Кроме того, глава МИД республики напомнил о создании совместной с Россией группировки войск, а также указал на позицию РФ, которая, по его словам, заявила, что любые попытки "совершить какие-то поползновения против Белоруссии" будут рассматриваться как "нападение на Союзное государство, читай — нападение на Российскую Федерацию".