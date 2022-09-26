В Якутию вернули более 50 мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации
В Якутию вернулся ещё 51 житель, не подошедший по критериям частичной мобилизации. Как сообщила РИА "Новости" сотрудник постоянного представительства республики по Дальневосточному федеральному округу Анастасия Сивцева, работа по уточнению списков продолжается.
"Первым бортом возвращены в регион 35 якутян. В настоящее время список по возвращению из Хабаровского края обратно в республику состоит ещё из 56 человек, всего по Приморскому краю — восемь призывников, то есть всего их 64. Сегодняшним рейсом по маршруту Владивосток – Хабаровск – Якутск вылетел 51 призывник, пока не выехали — 13", — сообщила она.
Также она добавила, что в представительство поступают жалобы от жителей республики. Все они на личном контроле постпреда Якутии по ДФО.
Напомним, глава Якутии Айсен Николаев поручил местным властям разобраться с военкоматами, забирающими граждан, которые не подлежат объявленной в России частичной мобилизации. Он признал, что в республике замечен ряд подобных случаев. После этого заявления в регионе депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный Комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации.
ТАСС / Пётр Ковалёв