В Якутию вернули более 50 мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации

В Якутию вернулся ещё 51 житель, не подошедший по критериям частичной мобилизации. Как сообщила РИА "Новости" сотрудник постоянного представительства республики по Дальневосточному федеральному округу Анастасия Сивцева, работа по уточнению списков продолжается.

"Первым бортом возвращены в регион 35 якутян. В настоящее время список по возвращению из Хабаровского края обратно в республику состоит ещё из 56 человек, всего по Приморскому краю — восемь призывников, то есть всего их 64. Сегодняшним рейсом по маршруту Владивосток – Хабаровск – Якутск вылетел 51 призывник, пока не выехали — 13", — сообщила она.