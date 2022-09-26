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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 10:24
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Антоновский мост подвергся новым обстрелам ВСУ

Антоновский мост подвергся новым обстрелам ВСУ

Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, чтобы "добить его до конца". Об этом сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём видеообращении, которое записал на фоне объекта.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о новых обстрелах ВСУ Антоновского моста. Видео © t.me / Кирилл Стремоусов

"Мост, как видите, стоит, держится, как символ величия людей. Отстроим, сделаем, ещё лучше сделаем, потому что скоро этот мост будет находиться в Российской Федерации", — отметил он.

Стремоусов допустил, что новые обстрелы моста связаны с проходящим референдумом о воссоединении региона с Россией, а ВСУ своими действиями пытаются запугать население и нанести максимальный ущерб инфраструктуре.

В Херсонской области надеются стать субъектом России в ближайшее время
В Херсонской области надеются стать субъектом России в ближайшее время

Напомним, ВСУ неоднократно обстреливали Антоновский мост в пригороде Херсона из РСЗО HIMARS, чтобы он стал непригоден для снабжения российских войск. Из-за регулярных атак на объект власти Херсона заявили, что мост находится в аварийном состоянии. Накануне украинские военные вновь нанесли по нему ракетный удар.

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t.me / Кирилл Стремоусов

Татьяна Миссуми
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