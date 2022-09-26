Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, чтобы "добить его до конца". Об этом сказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём видеообращении, которое записал на фоне объекта.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о новых обстрелах ВСУ Антоновского моста. Видео © t.me / Кирилл Стремоусов

"Мост, как видите, стоит, держится, как символ величия людей. Отстроим, сделаем, ещё лучше сделаем, потому что скоро этот мост будет находиться в Российской Федерации", — отметил он.

Стремоусов допустил, что новые обстрелы моста связаны с проходящим референдумом о воссоединении региона с Россией, а ВСУ своими действиями пытаются запугать население и нанести максимальный ущерб инфраструктуре.