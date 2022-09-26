Мобилизованным рассказали, какой телефон взять с собой
Аналитик Муртазин посоветовал мобилизованным взять с собой телефон с мощной батарейкой
Мужчинам, призванным по частичной мобилизации, можно будет взять с собой кнопочный телефон. Предпочтение лучше отдать аппаратам с большой батарейкой выше 2000 мА/ч, которая обеспечит долгим зарядом. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Эксперт советует мобилизованным взять с собой обычный кнопочный телефон с мощным аккумулятором и стандартными разъёмами.
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"Если говорить про кнопочные телефоны... первое, что нужно знать, вам нужна большая батарейка — это 2000 мА/ч, и больше. Брать аппарат в защищённом исполнении, наверное, не стоит. Это, зачастую, псевдозащита. Ориентироваться нужно на батарейку. Батарейка от 2000 ма/ч уже обеспечивает где-то две недели работы, учитывая, что люди не будут переписываться постоянно, а телефоны большую часть времени будут в авиарежме, то этого хватит надолго, например, на месяц", — объяснил эксперт.
Специалист напомнил о том, что у кнопочных зачастую разъём micro USB, поэтому можно будет воспользоваться любым стандартным проводом. Стоит и не забывать включать беззвучный режим, находясь в зоне боевых действий, предупредил он.
Специалисты также советуют захватить проводные наушники, которые подойдут к кнопочному телефону с разъёмом 3,5 миллиметра.
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Что касается сим-карты, то она может быть абсолютно любой, так как поддержка 4G не понадобится. Не нужна также и камера на телефоне. Что можно взять с собой, так это проводные наушники, которые подойдут к кнопочному телефону с разъёмом 3,5 миллиметра.
Ранее портал "Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны. Там рассказали, что мобилизованным запрещено брать с собой смартфоны, но взять кнопочный можно.Он будет храниться в установленном месте и выдаваться в определённое распорядком дня время. Причём съёмка в местах дислокации подразделений запрещена.
ТАСС / Юрий Смитюк