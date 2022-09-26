Мобилизованным рассказали, какой телефон взять с собой

Мужчинам, призванным по частичной мобилизации, можно будет взять с собой кнопочный телефон. Предпочтение лучше отдать аппаратам с большой батарейкой, выше 2000 мА/ч, которая обеспечит долгим зарядом. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт советует мобилизованным взять с собой обычный кнопочный телефон с мощным аккумулятором и стандартными разъёмами. Фото © Shutterstock

"Если говорить про кнопочные телефоны... Первое, что нужно знать, вам нужна большая батарейка: это 2000 мА/ч и больше. Брать аппарат в защищённом исполнении, наверное, не стоит. Это зачастую псевдозащита. Ориентироваться нужно на батарейку. Батарейка от 2000 мА/ч уже обеспечивает где-то две недели работы. Учитывая, что люди не будут переписываться постоянно, а телефоны большую часть времени будут в авиарежиме, то этого хватит надолго, например на месяц", — объяснил эксперт.

Специалист напомнил о том, что у кнопочных телефонов зачастую разъём micro USB, поэтому можно будет воспользоваться любым стандартным проводом. Стоит и не забывать включать беззвучный режим, находясь в зоне боевых действий, предупредил он.

Специалисты также советуют захватить проводные наушники, которые подойдут к кнопочному телефону, с разъёмом 3,5 миллиметра. Фото © Shutterstock

Что касается сим-карты, то она может быть абсолютно любой, так как поддержка 4G не понадобится. Не нужна также и камера на телефоне. Что можно взять с собой, так это проводные наушники, которые подойдут к кнопочному телефону с разъёмом 3,5 миллиметра.