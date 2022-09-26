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26 сентября, 10:09
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СК назвал имя мужчины, открывшего стрельбу в ижевской школе

<p>Арсенал ижевского преступника. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/44242" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Арсенал ижевского преступника. Фото © t.me / SHOT

Следователи СК России установили личность нападавшего на школу в Ижевске. Это Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения.

"В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", — говорится в сообщении СК РФ.

Врач школы № 88 в Ижевске: Напавший сделал около 30 выстрелов

Врач школы № 88 в Ижевске: Напавший сделал около 30 выстрелов

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

Александра Вишнякова

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