СК назвал имя мужчины, открывшего стрельбу в ижевской школе
Арсенал ижевского преступника. Фото © t.me / SHOT
Следователи СК России установили личность нападавшего на школу в Ижевске. Это Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения.
"В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", — говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".