СК назвал имя мужчины, открывшего стрельбу в ижевской школе

Следователи СК России установили личность нападавшего на школу в Ижевске. Это Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения.

"В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", — говорится в сообщении СК РФ.