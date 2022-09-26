У ижевского убийцы нашли два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть"
Арсенал ижевского преступника. Фото © t.me / SHOT
В арсенале преступника, убившего 13 человек в школе в Ижевске, а затем покончившего с собой, обнаружены два пистолета Макарова и 20 патронных обойм с надписью "Ненависть". Снимки публикует SHOT.
На кадрах видно, что значительную часть патронов преступник не успел использовать, иначе жертв могло бы быть больше. Подписаны магазины от руки красной краской.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей. По последним данным, в результате нападения погибло 13 человек. Полицейские уже обнаружили тело открывшего стрельбу. Он покончил с собой.