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26 сентября, 09:36

У ижевского убийцы нашли два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть"

<p>Арсенал ижевского преступника. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/44242" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Арсенал ижевского преступника. Фото © t.me / SHOT

В арсенале преступника, убившего 13 человек в школе в Ижевске, а затем покончившего с собой, обнаружены два пистолета Макарова и 20 патронных обойм с надписью "Ненависть". Снимки публикует SHOT.

На кадрах видно, что значительную часть патронов преступник не успел использовать, иначе жертв могло бы быть больше. Подписаны магазины от руки красной краской.

Врач школы № 88 в Ижевске: Напавший сделал около 30 выстрелов

Врач школы № 88 в Ижевске: Напавший сделал около 30 выстрелов

Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. Лайф публиковал видео эвакуации детей из школы. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что в результате стрельбы погиб охранник учреждения, также есть жертвы и раненые среди детей. По последним данным, в результате нападения погибло 13 человек. Полицейские уже обнаружили тело открывшего стрельбу. Он покончил с собой.

Татьяна Миссуми

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