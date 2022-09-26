Вице-президент "ЛУКойла" Матыцын возглавил совет директоров "Спартака"
Первый вице-президент "ЛУКойла" Александр Матыцын стал председателем совета директоров московского "Спартака". Об этом сообщает ТАСС.
"Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры "ЛУКойла" — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления: Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартака" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов", — сказал Матыцын.
На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В десяти турах команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля набрала 19 очков.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. Произошло это после того, как владельцем красно-белых стала компания "ЛУКойл", выкупившая 100% акций клуба.
ФК "Спартак"