Вице-президент "ЛУКойла" Матыцын возглавил совет директоров "Спартака"

Первый вице-президент "ЛУКойла" Александр Матыцын стал председателем совета директоров московского "Спартака". Об этом сообщает ТАСС.

"Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры "ЛУКойла" — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления: Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартака" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов", — сказал Матыцын.

На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В десяти турах команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля набрала 19 очков.