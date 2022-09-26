Чавушоглу: Турция не признает ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье частью России, как и Крым

Турция не намерена признавать вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, как и Крым. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках пресс-конференции в Токио. Трансляция велась на его странице в "Твиттере".

"Мы не признаём аннексию Крыма и говорим об этом России. Мы выразили свою обеспокоенность по поводу референдумов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Мы дали понять, что не признаем их", — сказал Чавушоглу.