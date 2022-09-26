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26 сентября, 09:29

Чавушоглу: Турция не признает ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье частью России, как и Крым

Турция не намерена признавать вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, как и Крым. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках пресс-конференции в Токио. Трансляция велась на его странице в "Твиттере".

"Мы не признаём аннексию Крыма и говорим об этом России. Мы выразили свою обеспокоенность по поводу референдумов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Мы дали понять, что не признаем их", — сказал Чавушоглу.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признаны состоявшимися — явка более 50%

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признаны состоявшимися — явка более 50%

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. По итогам трёх дней голосования явка в республиках Донбасса превысила 50%. Таким образом, согласно международным нормам, референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися.

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Twitter / Mevlüt Çavuşoğlu

Ирина Фальке

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