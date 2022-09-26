В Удмуртии объявлен траур по жертвам стрельбы в ижевской школе № 88

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Кроме того, власти региона запустили горячую линию для оказания психологической поддержки родственникам и близким жертв сегодняшней трагедии. Её номера телефона: 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

Напомним, что, по последним данным, в результате стрельбы погибло девять человек, большинство из них — дети. Полицейские уже обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Кроме того, погиб охранник учреждения, который первым оказался на пути вооружённого человека. Его личность и возраст по-прежнему неизвестны, как и мотивы расправы в стенах образовательного учреждения.