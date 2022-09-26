"Наше дело правое": Лукашенко выразил уверенность в победе в противостоянии с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в правоте позиции России и своей страны, а также заявил, что ничуть не сомневается в их победе в противостоянии западным санкциям.

"Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет", — указал Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.