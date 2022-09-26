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26 сентября, 09:29

"Наше дело правое": Лукашенко выразил уверенность в победе в противостоянии с Западом

Лукашенко заявил о будущей победе в противостоянии с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в правоте позиции России и своей страны, а также заявил, что ничуть не сомневается в их победе в противостоянии западным санкциям.

"Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет", — указал Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Также глава республики поблагодарил российского коллегу за приглашение и встречу, выразив уверенность, что все решения обязательно найдутся.

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Напомним, сегодня в Сочи начались переговоры президента России и его белорусского коллеги. В ходе встречи Лукашенко также отметил, что все бегущие за рубеж от частичной мобилизации россияне позже сами попросятся обратно, приведя пример с ситуацией в республике в 2020 году.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Николь Вербер

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