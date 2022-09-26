"Наше дело правое": Лукашенко выразил уверенность в победе в противостоянии с Западом
Лукашенко заявил о будущей победе в противостоянии с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в правоте позиции России и своей страны, а также заявил, что ничуть не сомневается в их победе в противостоянии западным санкциям.
"Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет", — указал Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Также глава республики поблагодарил российского коллегу за приглашение и встречу, выразив уверенность, что все решения обязательно найдутся.
Напомним, сегодня в Сочи начались переговоры президента России и его белорусского коллеги. В ходе встречи Лукашенко также отметил, что все бегущие за рубеж от частичной мобилизации россияне позже сами попросятся обратно, приведя пример с ситуацией в республике в 2020 году.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров